Chiudono le aie in Val d’Orcia, i nuovi proprietari si blindano nei casali trasformati in ville, sparisce un mondo che è sempre stato aperto. Scompare senza troppo clamore, ormai quasi senza voce. “Le aie erano destinate all’uso del podere, ma erano anche un appezzamento franco: le persone con animali al seguito potevano fermarsi e trovare ospitalità. Per questo la terra veniva mantenuta soda”, racconta Marco Capitoni, agricoltore e vignaiolo. “Adesso”, aggiunge, “sono diventate prati verdi, irrigati, illuminati giorno e notte, sorvegliati da telecamere e circondati da muri in finta pietra o da ringhiere”.

Il suo non è il lamento fuori tempo massimo di chi guarda al passato e lo rimpiange. Semmai il contrario. L’azienda di Capitoni se ne sta sul fianco di una collina in vista di Pienza, in uno splendore di campagna aperta e quasi vuota, fatta di vento e di ampiezze silenziose a mezzogiorno di Siena. Dalla sua aia osserva le colline e racconta lo sconcerto per un cambiamento repentino, quasi violento, che sta investendo la Val d’Orcia, e perfino il suo paesaggio, che in fondo è ciò che ha fatto la fortuna di questa valle, altrimenti poverissima fino a non troppo tempo fa. Di mezzo c’è stata la pandemia, ma il virus in questo caso c’entra poco.

“Prima del covid-19”, dice Capitoni, “in Val d’Orcia venivano soprattutto stranieri. Dopo la pandemia si sono aggiunti nuovi turisti italiani”: hanno scoperto queste campagne che, pur essendo molto usate da cinema e pubblicità, erano sempre rimaste fuori dalle rotte del turismo di massa. E allora molte cose sono cambiate, nei numeri ma soprattutto nel modo della frequentazione.

La cappellina di Vitaleta, per esempio, è una piccola chiesa rurale nelle campagne di San Quirico d’Orcia, ed è uno dei simboli della valle. Lo è per il suo aspetto, che è un riassunto di toscanità, cipressi inclusi, e lo è per l’isolamento splendido nel quale è stata immersa fino a qualche tempo fa.

Poi accanto le hanno aperto un ristoro che è anche una location per eventi. Sul sito web c’è scritto: “Dalla città di Firenze a un non luogo in Val d’Orcia”. E forse rivela più di quanto vorrebbe. Lo slogan pare infatti una spericolata incursione nel pensiero di Marc Augé. Nel suo saggio del 1992 Nonluoghi, l’antropologo francese parlava di “spazi della provvisorietà” dove “non si potevano decifrare né relazioni sociali, né storie condivise, né segni di appartenenza collettiva”. Raccontava luoghi privi d’identità, scollegati dal contesto sociale e dalla storia, e per questo produttori di solitudini, oltre che fortemente omologati. Insomma, aeroporti, supermercati, parcheggi. E anche villaggi turistici. Cosa che, in effetti, la Val d’Orcia rischia adesso di diventare.