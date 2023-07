Vista dal traghetto, mentre ancora si attraversa lo stretto, Messina pare attendere il viaggiatore con disincanto, consapevole che chi arriva probabilmente non resterà. Messina, infatti, per lo più la si attraversa per andare altrove. È una vocazione, la sua, imposta dal mare, e dalla geografia. Il ponte sullo stretto potrebbe trasformare questa vocazione in un’opportunità. O forse in una condanna definitiva.

Sono molte le ragioni che spiegano questo sentimento. Pesa una certa diffidenza maturata verso annunci e promesse che già altri governi hanno fatto in passato, poi puntualmente smentiti dagli anni trascorsi invano. La storia del ponte sullo stretto è infatti una storia davvero infinita . Per restare in epoca moderna, era il 1840 quando Ferdinando II di Borbone Re delle due Sicilia, fece realizzare uno studio su un attraversamento stabile sullo stretto. Non se ne fece nulla. E nulla cambiò quando l’Italia divenne stato nazionale. E così è andata fino a oggi, nonostante annunci e promesse ripetute lungo tutto il novecento, incluse quelle di Silvio Berlusconi negli anni duemila. E adesso è il turno di Matteo Salvini .

Messina dunque “pare oggi una città perduta. E purtroppo”, dice ancora il sociologo, “non mi pare che ci siano le condizioni strutturali per un rilancio. Non dipende dai messinesi ma dal fatto che la città, come parte di una macro area depressa, non è riuscita a cogliere alcune occasioni nei momenti importanti della sua storia. Così, oggi qualcuno si attacca alle grandi opere, come speranza di emancipazione dall’arretratezza”.

Poco prima del centro di Villa San Giovanni, scendendo verso Reggio Calabria, sulla destra c’è il mare mentre sulla sinistra non si può fare a meno di notare una enorme scatola di cemento che si allunga incombendo tra le case e la collina, che in quel punto sale rapidamente. Si tratta di una galleria ferroviaria, la cosiddetta variante di Cannitello , appunto, servita a spostare il tracciato ferroviario per fare spazio a uno dei piloni che dovrebbero sorreggere il ponte sul lato calabrese. Ma è lì da anni, e da anni attende che il suo destino si compia insieme a quello del ponte. Così sembra starsene lì soprattutto per raccontare una storia molto diversa da quella fatta di entusiastiche certezze che racconta il potere, lontano da qui.

Anche se poi, al di là dei simboli, lo stato generale delle infrastrutture nel mezzogiorno rischia di fare del ponte, se anche fosse realizzato, un’astronave nel deserto . Stato e tempi di percorrenza delle vie di comunicazione siciliane sono ormai proverbiali, sia che si scelga l’automobile sia che si preferisca il treno. E se lo scopo di un collegamento stabile sullo stretto è avvicinare la Sicilia al continente, di fronte allo stato delle cose il senso di questa operazione rischia di smarrirsi. “Chi si batte per il ponte”, spiega Caridi, “vuole anche altre opere, come l’alta velocità ferroviaria e il miglioramento della rete stradale: i lavori sono già in corso, e, al contrario, sono questi interventi a diventare inutili se non si fa anche il ponte”. Ed è più o meno quello che sta promettendo di questi tempi il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Considerata la storia, però, se anche solo una parte di quelle promesse fosse mantenuta sarebbe già un miracolo.

D’altra parte, l’Italia è terra di opere pubbliche incompiute. Se ne trovano un po’ ovunque, sull’intero territorio nazionale. L’anagrafe delle opere mai portate a termine tenuto dal ministero delle infrastrutture è un documento impressionante, capace di rappresentare una realtà storica, oltre a essere una lunga lista di promesse tradite. Notevole è anche la parte che riguarda la Sicilia, secondo cui risultano da completare depuratori, fogne, impianti sportivi, opere di urbanizzazione o di sviluppo rurale, case popolari e strade. Soprattutto strade.

Ecco allora che, così come si comprendono le preoccupazioni di una parte della società siciliana per le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nella realizzazione del ponte, si capisce bene anche quell’impasto di fatalismo e rassegnazione che spesso si incontra da queste parti di fronte a certi annunci. Facile quindi che il ponte, come dice ancora Saitta, “sembri a molti una messa in scena”. Ma questa messa in scena “non può durare ancora molto a lungo, e quindi per non generare disaffezione dovrà prima o poi produrre qualcosa che dia la sensazione che l’opera sia partita”. E, visti i precedenti, non c’è da stupirsi se da queste parti anche l’idea in sé che aprano nuovi cantieri susciti un certo timore per le conseguenze sul territorio, senza avere certezze – visti i precedenti – sul fatto che poi il ponte sia realizzato davvero.

“Effettivamente un po’ di fatalismo è molto diffuso sul fatto che l’opera alla fine si faccia davvero, anche perché la volontà politica non sempre basta”, osserva Caridi. E anche Saitta fa notare che “a prevalere è ancora lo scetticismo”. “Anche perché i grandi partiti intervengono poco, e non mobilitano i propri militanti né in un senso né in un altro”, spiega Daniele Ialacqua, ex assessore all’ambiente di Messina tra il 2013 e il 2018, quando era sindaco Renato Accorinti. Ialacqua anima anche uno dei tre comitati che si battono contro l’opera promessa da Salvini, il comitato No ponte Capo Peloro. E anche lui conferma che “a Salvini qui non credono in molti. Se e quando vedranno arrivare le ruspe, allora si renderanno conto e si mobiliteranno. Ma questo tema per ora non smuove le masse. E le persone non si mobilitano anche quando si dicono contrarie al ponte”. Pare una bizzarria. Non l’unica, però. Altre se ne incontrano dipanando questa storia.