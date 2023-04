Guardando la mappa del bacino idrografico del fiume Po, il corso d’acqua più lungo e con maggior portata media del paese, si rimane smarriti davanti alle centinaia di venature azzurre che scendono dalle vallate alpine e appenniniche per poi riunirsi e dare forma, nella pianura padana, alla grande traccia blu che sfocia nell’Adriatico. Bagna città come Torino, Piacenza e Cremona, lambisce Ferrara e nel suo bacino vivono sedici milioni di persone .

Risalendo lentamente il corso del fiume lungo la ciclovia Vento, che si snoda sopra i suoi argini maestri, ci si rende conto della potenza dell’acqua che il suo letto può contenere. Un flusso che può arrivare a riempire il suo grande alveo da parte a parte con sei metri d’acqua che scorrono tra la campagna circostante, ingabbiati in argini distanti anche due chilometri uno dall’altro. Una quantità enorme, fino a diecimila metri cubi al secondo in caso di piena eccezionale, come quella avvenuta nel 1951 o nel 2000. In un solo giorno può cadere talmente tanta pioggia pari a un decimo di tutta quella che cade in Italia in un anno. Evidentemente è impossibile conservare tutta quell’acqua.

Ed è proprio ragionando sull’enorme quantità d’acqua che il fiume deve poter smaltire in caso di piena, e in base alla quale la natura e l’intervento umano hanno modellato il suo assetto, che si capisce che ora qualcosa non va. Il perdurante stato di magra del Po, con il suo letto di ghiaia sempre più visibile e colonizzato da cespugli e giovani piante, rende evidente che siamo probabilmente al di là delle normali oscillazioni, e che l’ambiente non è immutabile ma si trasforma velocemente, in tempi che non pensavamo possibili fino a qualche anno fa.

Pontelagoscuro, in provincia di Ferrara, è la sezione di chiusura (cioè il punto attraverso il quale defluiscono tutte le acque) di questo bacino che si estende per 70mila chilometri quadrati. Qui, a circa cinquanta chilometri dal delta, è posizionato un idrometro che misura il livello del fiume e dal quale si deduce il valore della sua portata in metri cubi al secondo. Fin dagli anni venti del 1900, qui si registra giornalmente il vigore complessivo del corso d’acqua prima che sfoci in mare: i dati e le statistiche restituiscono una continua tendenza al ribasso della portata primaverile ed estiva; in particolare quest’ultima è calata del 45 per cento rispetto al secolo scorso. In questo quadro di graduale discesa, gli ultimi due anni hanno preso la deriva battendo di molto i record delle precedenti condizioni di magra.