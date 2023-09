Come già l’anno scorso – ma dove il livello qualitativo dei titoli era un filo più alto – si è rivelata nel concorso principale una vera mostra del cinema inteso come espressione artistica, nella sua pluralità di forme e linguaggi anche se quest’anno mancava il grande documentario d’autore (vincitore l’anno scorso del Leone d’oro con Tutta la bellezza e il dolore di Laura Poitras).

A risollevare in chiusura un concorso che stava un po’ declinando in qualità, due eccellenti film intimisti e sociali al contempo, Hors-saison del francese Stéphane Brizé e Memory del messicano Michel Franco, quest’ultimo anche premiato. Peraltro un palmarès , quello di questa 80ª edizione della Mostra internazionale del cinema di Venezia , che nell’insieme ci pare davvero molto buono.

E per il brillante palmarès va ringraziato anche il direttore artistico Alberto Barbera, giunto al penultimo anno del suo mandato mentre finisce proprio quest’anno quello del presidente della Biennale, il produttore cinematografico Roberto Cicutto. A Barbera non abbiamo lesinato in passato forti critiche su alcune scelte, ma abbiamo anche riconosciuto alcuni grandi meriti, in primis l’aver introdotto nel concorso il documentario d’autore, che un tempo pareva un’eresia e oggi è una normalità di dimensioni internazionali, sebbene quest’anno, ma è già accaduto, sia stato relegato nel fuori concorso (Menus Plaisirs – Les Troisgros del veterano Frederick Wiseman).

E con Povere creature!, del greco Yorgos Lanthimos, ha vinto il Leone d’oro un vero film d’autore come non accadeva da decenni, anche se qui non abbiamo mai negato il valore di alcune produzioni hollywoodiane premiate – è stato il caso dell’eccellente Joker di Todd Philips – ma solo l’esagerazione e la sistematicità nell’assegnare il massimo premio della mostra alle opere degli studios statunitensi. Anche perché nel concorso veneziano non si sono viste finora opere del livello di Nope di Jordan Peele, Oppenheimer di Christopher Nolan o Asteroid City di Wes Anderson (presentato in concorso a Cannes, uscirà il 28 settembre).

Certo, si potrebbe dire che il Leone al film di Lanthimos, caleidoscopio davvero folle ma di straordinaria coerenza nel ritrarre una donna in (ri)nascita che sfida tutte le convezioni e le manipolazioni sociali possibili, sia comunque un film effettistico e spettacolare, un’altra grande produzione hollywoodiana mediante un regista del cinema d’autore in trasferta nella macchina di produzione statunitense. E in parte in effetti lo è – il film, che batte bandiera britannica, sarà distribuito dalla Searchlight pictures-Disney – ma al contempo sarebbe molto difficile non riconoscere che questo è pienamente un film di Lanthimos dove ritroviamo tutto il suo stile e la sua visione del mondo anche per coloro, come noi, che hanno sempre rimproverato al suo cinema di impronta surrealista un eccesso di estetizzazione ridondante.

Si può anzi dire che il regista abbia usato a sua volta la produzione angloamericana come un cavallo di Troia per inserirci una moltitudine di soldatini d’assalto portatori dell’autorialità, e di quella più strana. Facendo centro alla grande. È già accaduto in tempi recenti, basti pensare a quando Pedro Almodovar si è fatto produrre dalla Warner Madres Paralellas – film d’apertura a Venezia nel 2021 – e gli è riuscito uno dei suoi migliori film degli ultimi anni oltre che molto politico, aspetto ben raro nel suo cinema. Il fatto che accada poi da parte di un autore proveniente dalla travagliata Grecia accresce ulteriormente il significato simbolico di questo premio.