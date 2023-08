“Se lo avessi saputo, avrei fatto l’orologiaio”. Questa celebre frase di Albert Einstein pronunciata all’indomani dello sganciamento delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, nell’agosto del 1945, sintetizza con una sorta di humour insieme iconoclasta e sconsolato lo sconvolgimento interiore e concettuale di gran parte dell’opinione pubblica mondiale e dello stesso mondo della scienza, in particolare quello della fisica, direttamente implicato nella creazione della prima arma di distruzione di massa della storia.

E sintetizza altrettanto bene il sentimento interiore di Robert Oppenheimer, padre del progetto Manhattan che porterà alla realizzazione e al lancio della bomba atomica. Una personalità geniale, ultrasensibile ma anche controversa, da Christopher Nolan esplorata nelle sue varie fasi storiche in un lungo film caleidoscopio che arriva ora nelle sale insieme al suo primo lungometraggio, brevissimo e in bianco e nero, Following, del 1998, sorprendente condensato anticipatore delle tematiche e delle modalità stilistiche successivamente esplorate dal regista, Oppenheimer compreso.

Il film, come è noto, è basato sul libro, vincitore del premio Pulitzer, Oppenheimer. Trionfo e caduta dell’inventore della bomba atomica di Kai Bird e Martin J. Sherwin, l’uno giornalista e l’altro storico, esperti del tema. Nolan l’ha appunto trasfigurato in un caleidoscopio estetico che al suo interno si fa punto d’intersezione, in una modalità sia diretta sia indiretta, di molte questioni fondamentali e diverse, a cominciare da un’interrogazione sul senso delle immagini. Un vero e proprio crogiolo. E non solo perché dopo di allora nulla è più stato come prima per la scienza, la cultura, il cinema e tutti i mezzi di espressione. In breve, per la realtà del mondo, per come lo percepiamo, per la stessa nozione di futuro radioso per il genere umano che la scienza per molto tempo ha veicolato e simboleggiato.

Il paradosso al centro

Per gli Stati Uniti fu un cambio di paradigma epocale. In un saggio innovativo sulla presidenza Roosevelt (Il New Deal, Einaudi), lo storico Kiran Klaus Patel ricorda in poche righe alcune delle questioni storiche legate al progetto Manhattan che Nolan rappresenta nel suo film: “Avviato con pochi mezzi nel 1939, questo progetto si ingrandì fino a impiegare circa 130mila dipendenti in una dozzina di siti sparsi su tutti gli Stati Uniti, e costò circa due miliardi di dollari. Più di qualsiasi arma convenzionale, la bomba a fissione nucleare avrebbe segnato il futuro dell’America e del pianeta durante la guerra fredda e anche dopo. L’economia di guerra gettò inoltre le basi della prosperità del dopoguerra e della società dei consumi”. Quindi una struttura monstre, anche non considerando quanto precisa Klaus Patel in una nota, poiché per qualcuno “furono addirittura seicentomila le persone che lavoravano e supportavano direttamente il progetto Manhattan”.