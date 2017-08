Otto documentari da non perdere al festival

Brexitannia di Timothy George Kelly Russia/Regno Unito 2017, 80’ - Anteprima italiana I referendum dividono, e la Brexit lo ha fatto in un modo senza precedenti nella storia del Regno Unito. Ma chi sono veramente le persone che hanno partecipato al voto? E quali sono le loro motivazioni? Il ritratto collettivo di un paese alle prese con la sua identità in un mondo che cambia.

Boiling point di Elina Hirvonen Finlandia, 2017, 91’ - Anteprima italiana Paura e rabbia verso gli immigrati stanno crescendo anche in Finlandia, e i movimenti populisti e xenofobi ne approfittano per alimentare le tensioni e accrescere il proprio consenso. Un ritratto inquietante dell’Europa contemporanea.

Entre os homens de bem di Caio Cavechini e Carlos Juliano Barros Brasile 2016, 106’ - Anteprima italiana Ex vincitore del Grande fratello, Jean Wyllys ora è un deputato del Congresso brasiliano. Gay dichiarato, si batte contro pregiudizi e omofobia in un mondo politico sempre più influenzato dalle chiese evangeliche.

I film sono presentati durante il festival, alcuni in anteprima italiana, e poi proposti in un tour che durante l’anno toccherà molte città.

Free lunch society

di Christian Tod

Austria/Germania 2017, 95’ - Anteprima italiana

Cosa faresti se non dovessi più preoccuparti di guadagnare? Fino a pochi anni fa il reddito di cittadinanza era considerato un’utopia. Oggi è al centro di discussioni politiche e scientifiche. Il primo documentario su una questione cruciale dei nostri tempi.

Jaha’s promise

di Patrick Farrelly e Kate O’Callaghan

Stati Uniti / Regno Unito / Gambia 2017, 81’ - Anteprima italiana

Jaha ha subìto la mutilazione genitale da bambina e a 15 anni è stata portata a New York per sposare un uomo che non aveva mai visto prima. Dieci anni più tardi torna nel suo paese, il Gambia, per guidare una campagna contro la pratica che le ha cambiato la vita per sempre.

Stranger in paradise

di Guido Hendrikx

Paesi Bassi 2016, 72’

In un’aula scolastica in Sicilia dei rifugiati assistono alla lezione di un insegnante dal comportamento decisamente scostante. Tra documentario e finzione, un film provocatorio sui meccanismi attraverso i quali l’Europa affronta la questione dei migranti e dei richiedenti asilo.

The workers cup

di Adam Sobel

Regno Unito 2017, 92’ - Anteprima italiana

Nel 2022 il Qatar ospiterà il campionato mondiale di calcio e alle sue infrastrutture sta lavorando più di un milione e mezzo di immigrati. Il film li segue, sul lavoro e nel luogo in cui vivono, mentre gareggiano nel torneo organizzato dal comitato promotore dei mondiali.

Contattate CineAgenzia per portare i documentari anche nella vostra città.