Chi sono le persone che aggrediscono gli altri online? Sono davvero così arrabbiate? Il fotografo norvegese Kyrre Lien ha realizzato un documentario per capire come mai su internet le discussioni possono diventare molto violente. L’autore sarà al festival di Internazionale a Ferrara il 1 ottobre per parlare di odio online con Chiara Lalli e Claudio Rossi Marcelli. Leggi