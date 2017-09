Come nasce l’odio su internet

Kyrre Lien, nato nel 1990 a Nøtterøy, nel sud della Norvegia, ha letto migliaia di commenti violenti su internet e ha viaggiato in lungo e in largo per trovare i loro autori, i troll, e fotografarli. “Cerco di sentire le opinioni degli altri. Voglio capire le ragioni che li muovono e perché si esprimono così”, racconta Lien. “Tutto è cominciato nel 2013, quando mi sono imbattuto nei commenti degli hater in un dibattito online sull’immigrazione. Questi ‘arrabbiati della rete’ mi incuriosivano e sono andato a guardare i loro profili Facebook”.

Così è nato il progetto I guerrieri di internet, che in tre anni ha portato Lien nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Norvegia, in Libano e in Russia. Il progetto ha suscitato grande interesse sia in Norvegia sia all’estero, ed è diventato anche un documentario pubblicato dal Guardian, tradotto in italiano sul sito di Internazionale.