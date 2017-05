Quelli che odiano su internet

Chi sono le persone che usano la rete per attaccare e insultare gli altri? Di persona sono arrabbiati quanto lo sono online? Il documentarista norvegese Kyrre Lien ha cercato di capire perché su internet le discussioni possono diventare molto violente.

Negli ultimi tre anni Lien è andato nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Norvegia, in Libano e in Russia dove ha incontrato un uomo che minaccia di uccidere gli immigrati, un elettore di Trump che vuole Hillary Clinton in carcere, una ragazza molto arrabbiata con Lady Gaga e una cittadina russa convinta che i gay vogliano conquistare il mondo. Il video del Guardian.

Kyrre Lien è un documentarista che vive a Oslo, in Norvegia. Ha lavorato in Ucraina, nella Striscia di Gaza e in Birmania. Ha collaborato con diversi giornali tra cui il New York Times, il Guardian e Al Jazeera. Nel 2017 Forbes lo ha inserito tra i trenta giovani europei che si sono distinti nel campo dei media. Su Twitter è @Kyrre.