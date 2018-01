Alla ricerca di chi odia su internet

“Volevo capire chi sono davvero le persone che scrivono commenti carichi d’odio su internet. La cosa più difficile è stata convincerli che ero disposto ad ascoltarli senza giudicare”, dice l’autore del documentario Quelli che odiano su internet Kyrre Lien, intervistato al festival di Internazionale a Ferrara.

Lien ha incontrato le persone che usano la rete per attaccare e insultare gli altri, per capire perché su internet le discussioni diventano spesso molto violente. Così è nato The internet warriors, un progetto che ha suscitato grande interesse ed è diventato un documentario pubblicato dal Guardian e tradotto sul sito di Internazionale.

Kyrre Lien è un documentarista norvegese. Ha collaborato con diversi giornali tra cui il New York Times e il Guardian. Nel 2017 Forbes lo ha inserito tra i trenta giovani europei che si sono distinti nel campo dei media. Su Twitter è @Kyrre.

