La finanza può migliorare

Anche quest’anno il festival organizza un incontro in collaborazione con Banca etica . Sabato 30 settembre al cinema Apollo è in programma l’evento su grande finanza e diritti umani, a cui partecipano Andrea Baranes , presidente della Fondazione culturale responsabilità etica della rete di Banca etica, la professoressa tedesca Barbara Happe e lo statunitense Jesse Eisinger , giornalista di ProPublica ed esperto di finanza etica. L’incontro sarà moderato da Teresa Paoli.

Jesse Eisinger ha vinto il premio Pulitzer nel 2011 per i suoi articoli sulla condotta dei cosiddetti “colletti bianchi” durante la crisi economica del 2008. Il suo ultimo libro, The Chickenshit club, è uscito nel 2017 e spiega perché dopo il crollo di Wall street molti banchieri e amministratori delegati delle aziende non sono stati puniti per i gravi crimini finanziari che hanno commesso. Nella sua recensione di The Chicken-shit club su Bloomberg, Timothy Lavin ha definito il libro “un’avvincente storia della finanza, un monumentale lavoro giornalistico, uno studio eccellente sulla burocrazia federale, divertente da leggere ma deprimente nei contenuti”.