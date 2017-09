Le mani nel cuore. Viaggio ai confini della vita è un libro in cui il giornalista e fotografo Giovanni Porzio ha raccolto la sua esperienza al fianco della Onlus Bambini cardiopatici nel mondo. In due anni ha viaggiato in cinque paesi: Siria, Kurdistan, Egitto, Camerun e Senegal. Si tratta di luoghi in cui le guerre, l’insufficienza di strutture cardiochirurgiche, la mancanza di formazione per medici e infermieri, rendono molto difficile garantire anche le cure pediatriche più basilari.

“In questi paesi devastati dalle guerre, dalla fame e dalle malattie le famiglie piangono, pregano, poi si rassegnano. Noi non ne abbiamo il diritto. Ho incontrato un medico che non si è mai rassegnato, un chirurgo che apre i cuori malati dei bambini per aiutarli a vivere. Ne ha salvati migliaia. Si chiama Alessandro Frigiola, e ho voluto raccontare la sua storia”, ha spiegato Porzio.