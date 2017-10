Internazionale a Ferrara 2017: edizione record con 76 mila presenze

Internazionale a Ferrara, il festival di giornalismo organizzato dalla rivista Internazionale, diretta da Giovanni De Mauro, e dal Comune di Ferrara, si è chiuso domenica scorsa con il record di 76 mila presenze.

L’undicesima edizione si è aperta venerdì con la consegna a Can Dündar del premio per il giornalismo d’inchiesta dedicato alla memoria di Anna Politkovskaja. Il reporter turco, esule in Germania, ha ritirato il riconoscimento anche a nome degli oltre 150 giornalisti incarcerati solo nell’ultimo anno in Turchia. Dündar, candidato al Nobel per la pace e su cui pende un mandato di cattura internazionale, ha infatti dedicato il premio ai “giornalisti scomparsi che hanno pagato il prezzo più alto in nome della libertà di espressione” e nel suo discorso sulla libertà di stampa ha promesso “di rimanere fedele alla strada aperta da Anna Politkovskaja e alla memoria dei giornalisti scomparsi, di non scendere mai a compromessi e di difendere fino alla fine l’onore della penna, della notizia e della scrittura”. Con la consapevolezza che “la nostra determinazione troverà una via per sormontare qualunque ostacolo, perché come la paura, anche il coraggio è contagioso”.

Al festival, poi, la presenza eccezionale di Angela Davis, icona del movimento per i diritti civili. La filosofa, femminista e militante antirazzista, ha ricevuto un’ovazione dal pubblico del Teatro Comunale. “L’individualismo distrugge l’individualità, mentre la collettività la alimenta. È questo lo spirito che dobbiamo proteggere e nutrire, un sentimento che attraversa confini, oceani, tempo – ha dichiarato Davis– e credo che tutte le lotte, femministe, antirazziste, di solidarietà debbano contribuire a coltivare il senso collettivo che ci unisce”.

“Speriamo di essere riusciti a dare nuove prospettive sul mondo e a raccontare non solo i problemi ma anche le possibili vie di uscita - ha dettoChiara Nielsen, che con Luisa Cifolilli dirige il festival - tutti gli ospiti da punti di vista diversi hanno parlato di un mondo in movimento, hanno offerto un altro sguardo sulle migrazioni, confermando che estendere l’orizzonte per scoprire e conoscere le storie individuali dell’umanità che si sposta è l’unico modo per poter affrontare problemi globali complessi”.

Filo conduttore di questa edizione è stata infatti la prospettiva, intesa come lungimiranza e opportunità, risposta ai moti xenofobi, ai populismi e ai nuovi protezionismi, che si stanno affermando come sintomi di un affanno della politica a fare fronte ai grandi mutamenti sociali. Per tendere verso un’informazione corretta; per leggere gli eventi in corso senza paura, immaginando soluzioni rispettose dei diritti umani; per individuare modelli economici più inclusivi, serve la giusta distanza.

“L’informazione rigorosa è una constant struggle, una lotta costante, tanto più necessaria oggi per costruire un’opinione pubblica consapevole e per il buon funzionamento della democrazia”, ha aggiunto Nielsen, confermando il rapporto tra il festival e la città, “Ferrara si è dimostrata ancora una volta il luogo perfetto per ospitare questo evento, non solo per l’accoglienza, ma anche per i rapporti consolidati e affettuosi con tantissime realtà locali”

Dal 29 settembre al 1 ottobre a Ferrara si sono alternati oltre270 ospiti provenienti da 40 paesi e da 4 continenti per 250 ore di programmazione e 130 incontri. Internazionale ha trasformato la città estense nella redazione più bella del mondo. Più di 100 studenti, 90 responsabili di spazio e oltre 15 persone addette alla produzione per tre giorni hanno lavorato senza sosta per accogliere un afflusso di pubblico record. Anche quest’anno sale gremite e lunghe code.

Tra gli appuntamenti che hanno riscosso più successo, e che hanno maggiormente coinvolto il pubblico, quello sul cambiamento climatico con l’antropologo indiano Amitav Ghosh, i dibattiti con Yanis Varoufakis e Romano Prodi. E poi il dialogo seguitissimo dal pubblico più giovane tra il graphic novelist canadese Guy Delisle, autore di Fuggire, sulla lunga prigionia in Cecenia di un collaboratore di Msf, e l’autore di fumetti italiano Zerocalcare. Così come l’incontro con Shane Bauer, reporter statunitense che sotto copertura si è infiltrato nei movimenti paramilitari di estrema destra americani, e quello con le giornaliste Mona Chalabi e Mae Ryan, che per il Guardian hanno realizzato “Lettere dalla vagina”, una serie di documentari dedicati all’esplorazione della sessualità femminile sotto diversi punti di vista e ora candidata agli Emmy Awards.

E poi le grandi rassegne: dai documentari di Mondovisioni, organizzata da CineAgenzia, agli audiodocumentari di Mondoascolti selezionati da Jonathan Zenti. Di nuovo a Ferrara anche il World Press Photo, il più importante premio fotogiornalistico del mondo, con una mostra ospitata dal Padiglione di Arte Contemporanea di Palazzo Massari.

È proseguito l’impegno di Internazionale e della città di Ferrara per aprire il festival a quante più persone possibili. Molti gli incontri saranno tradotti nella lingua dei segni italiana (lis). Internazionale a Ferrara è un festival accessibile a tutti, senza barriere architettoniche.

