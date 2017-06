Fare storie

Dove: Università degli studi di Ferrara

Quando: 29 e 30 settembre, 1 ottobre 2017, dalle 10 alle 13

Lingua: italiano

Partecipanti: 30 studenti

Costo: 155 euro

Gogol diceva: datemi un piccolo accadimento, un aneddoto, una storiella e ve li trasformo in una commedia in cinque atti. Il corso proverà a individuare cosa occorre per passare dal disordine costitutivo delle nostre esperienze all’ordine (un qualsiasi ordine, anche quello che finge il disordine) della narrazione.

Il corso fa per te se sei un lettore. È l’unico requisito necessario.

Obiettivi

I racconti sono fatti di parole. La responsabilità di chi parla, legge, scrive, è usarle per dare e darsi senso. Acquisire questa consapevolezza aiuta a leggere meglio e a scrivere meglio.

Programma indicativo

Si parlerà di tecniche narrative e qualità del narratore. Si faranno esercizi di formulazione su oggetti, persone, paesaggi, emozioni, pensieri e dialoghi. Ai partecipanti sarà chiesto di leggere una brevissima storia, e di comporne una.

Materiale da portare

Computer. O, indispensabili, carta e penna.