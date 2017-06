Il linguaggio cinematografico

Dove: Università degli studi di Ferrara

Quando: 29 e 30 settembre, 1 ottobre 2017, dalle 10 alle 13

Lingua: italiano

Partecipanti: 30 studenti

Costo: 155 euro

Partendo dalla convinzione che la regia cinematografica non si insegna ma si impara, il workshop punta a orientare gli studenti e a dare loro un’idea di come diventare regista o sceneggiatore.

Il corso fa per te se sei appassionato di cinema e vorresti saperne di più, se l’idea di fare il regista ti attrae e ti spaventa al tempo stesso.

Obiettivi

Capire come avvicinarsi alla regia cinematografica, un percorso lavorativo complesso ma anche libero e appassionante. Acquisire conoscenze e strumenti utili per capire il linguaggio del cinema.

Programma indicativo

Nel corso si analizzerà il ruolo del regista e il processo di scrittura, dall’elaborazione del soggetto alla sceneggiatura. Si parlerà di come finanziare un film e degli elementi che concorrono alla sua realizzazione (creazione dell’immaginario cinematografico, scelta dei collaboratori, fotografia e costumi, casting e attori, sopralluoghi e riprese). Inoltre saranno proposti esercizi pratici per imparare a sviluppare soggetto e personaggi. I partecipanti avranno la possibilità di discutere insieme il lavoro precedentemente svolto.

Materiale da portare

Dopo aver effettuato l’iscrizione al corso ed entro il 15 settembre, i partecipanti dovranno inviare a workshop@internazionale.it un’email di presentazione (massimo duemila battute), in cui raccontano il loro percorso formativo, perché amano il cinema, i motivi per cui si sono iscritti al workshop e cosa si aspettano di imparare. Prima del corso, sarà fornito il materiale per realizzare un esercizio (facoltativo).