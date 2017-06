Quello che dicono le immagini

Dove: Università degli studi di Ferrara

Quando: 29 e 30 settembre, 1 ottobre 2017, dalle 10 alle 13

Lingua: inglese

Partecipanti: 30 studenti

Costo: 155 euro

Cosa rende buona una foto? Come riconoscerla tra tante e quanta influenza avrà la scelta su una storia? Il corso esamina l’importanza dell’editing e chiarisce ruolo del photo editor. Per imparare a valutare in modo obiettivo un lavoro fotografico.

Il corso fa per te se ti stai occupando di lavori fotografici tuoi o di altri. Se vuoi diventare un photo editor – e quindi non solo scegliere le immagini, ma anche collaborare con i fotografi, supportarli e ispirarli al meglio. Se vuoi lavorare per un giornale o in un’agenzia.

Obiettivi

Imparare le basi del photo editing, riconoscere cosa manca in una foto e cosa è superfluo. Capire come relazionarsi con i fotografi per scegliere insieme i lavori fotografici e cosa comporta l’etica e la responsabilità di produrre una storia vera.

Programma indicativo

Il corso permetterà di sviluppare l’acquisizione di un linguaggio visivo, fornendo le nozioni essenziali del photo editing. Gli studenti analizzeranno i lavori che mostrano una selezione di foto, costruiranno una storia a partire da una serie di immagini date, creeranno delle presentazioni forti e impareranno a proporre il proprio lavoro con fiducia.

Materiale da portare

I lavori fotografici dei partecipanti.