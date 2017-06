Audiodocumentari di successo

Dove: Università degli studi di Ferrara

Quando: 29 e 30 settembre, 1 ottobre 2017, dalle 10 alle 13

Lingua: inglese

Partecipanti: 30 studenti

Costo: 155 euro

Le storie raccontate alla radio hanno un potere che manca alle altre: l’intimità. Come si costruisce un podcast di successo? Come si tengono gli ascoltatori incollati a ogni parola? Il corso analizzerà il processo di produzione di una storia da ascoltare, e offrirà ai partecipanti le conoscenze e gli strumenti utili a creare interesse intorno a una serie o un episodio.

Il corso fa per te se hai un’idea per un podcast, ma non sai come realizzarlo. Se vuoi imparare come raccontare storie pensate per l’ascolto.

Obiettivi

Acquisire le conoscenze e gli strumenti utili per produrre un audio documentario: a volte le grandi registrazioni avvengono grazie a colpi di fortuna, ma nella maggior parte dei casi dipendono dall’abilità.

Programma indicativo

Durante il corso si analizzeranno diversi tipologie di podcast, per capire cosa funziona e cosa no. Si parlerà di tecniche narrative, di come realizzare le registrazioni e fare le interviste. I partecipanti avranno l’opportunità di condividere le idee e impareranno come trasferire nella produzione audio eventuali capacità acquisite scrivendo o realizzando video. La docente condividerà l’esperienza fatta con il documentario First day back, spiegando come si possono accrescere gli ascoltatori e superare le difficoltà.

Materiale da portare

Computer portatile, entusiasmo e idee.