Il seo delle meraviglie

Dove: Università degli studi di Ferrara

Quando: 29 e 30 settembre, 1 ottobre 2017, dalle 10 alle 13

Lingua: italiano

Partecipanti: 30 studenti

Costo: 155 euro

Ogni giorno le persone visitano Google e gli altri motori di ricerca per trovare informazioni, prodotti e servizi. La seo (search engine optimization) è l’insieme di attività che aiutano gli utenti a trovare quello che cercano online. Non significa manipolare i contenuti per andare incontro ai desideri delle persone ma valorizzarli, senza dover rinunciare al desiderio di offrire ai lettori un punto di vista inedito su contenuti approfonditi e accurati.

Il corso fa per te se scrivi o gestisci contenuti per il web e vuoi imparare a riorganizzare o pianificare in ottica seo un progetto editoriale, un blog aziendale, un sito di un’associazione no profit, di un’istituzione o di un ente pubblico.

Obiettivi

Imparare a individuare una nicchia di riferimento e a progettare contenuti utili e facili da trovare per quella nicchia, attraverso lo studio delle parole chiave e le tecniche e gli strumenti seo fondamentali.

Programma indicativo

I partecipanti impareranno a riorganizzare o pianificare un blog aziendale o progetto editoriale in ottica seo, attraverso spiegazioni teoriche, esempi ed esercizi intorno a questi temi:

- le differenze tra un progetto editoriale e un blog aziendale, un sito di un’associazione no profit, di un’istituzione o di un ente pubblico

- individuare una nicchia in grado di fruire di quel servizio, prodotto o progetto editoriale

- definire il proprio cliente o lettore ideale e individuare il suo percorso online in ottica seo

- strumenti e metodi per analizzare le parole chiave e organizzare categorie e tag

- preparare un calendario editoriale e ottimizzare i singoli articoli

- strumenti di promozione online a sostegno della seo

- miti e false credenze

Materiale da portare

Un computer portatile e un indirizzo di posta elettronica di Gmail attivo.