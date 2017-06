L’arte della satira

Dove: Università degli studi di Ferrara

Quando: 29 e 30 settembre, 1 ottobre 2017, dalle 10 alle 13

Lingua: inglese e italiano*

Partecipanti: 30 studenti

Costo: 155 euro

Come fare satira e creare un fumetto? Qual è il processo creativo sottostante? Realizzare un fumetto umoristico è come assemblare un puzzle: ogni pezzo deve essere messo al posto giusto per far sì che l’insieme funzioni. Il corso analizzerà gli elementi che compongono un fumetto umoristico, e fornirà gli spunti per trasformare un’idea in satira.

Il corso fa per te se sei interessato alla satira e vuoi scoprire il processo creativo che porta alla realizzazione di un fumetto umoristico.

Obiettivi

Capire in che modo si può passare da una buona idea a una vignetta e acquisire alcune competenze di base per realizzare fumetti umoristici e satirici.

Programma indicativo

I partecipanti al corso saranno guidati nell’analisi del lavoro di Tom Tomorrow per scoprire il processo creativo del giornalismo a fumetti. Si esamineranno le fonti, i criteri per la scelta delle notizie da tradurre nel linguaggio grafico, le varie opzioni di racconto tra intuizione e potenziali trappole, la consegna del prodotto finito alle testate che lo pubblicano, rispettando le scadenze.

Gli studenti saranno invitati a elaborare idee di articoli a fumetti, basate sulla cronaca recente, che potranno essere commentate in aula e trasformate in fumetti e vignette. Il workshop non sarà una classe di disegno, quindi tutti sono benvenuti.

Materiale da portare

Carta e penna.

*La lezione di domenica 1 ottobre sarà tenuta esclusivamente da Carlo Gubitosa e quindi sarà in italiano. Le altre lezioni, in cui è presente anche Tom Tomorrow, saranno in inglese senza traduzione.