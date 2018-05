Le parole dei libri

Dove: Università degli studi di Ferrara

Quando: 5, 6 e 7 ottobre 2018, dalle 10 alle 13

Lingua: italiano

Partecipanti: 30 studenti

Costo: 155 euro

In una nota alla sua traduzione del Processo di Franz Kafka, Primo Levi scriveva che come traduttore aveva fatto “ogni sforzo per contemperare la fedeltà al testo con la fluidità del linguaggio”. Il workshop cercherà di affrontare in modo pratico il lavoro del traduttore letterario, nel tentativo di seguire la descrizione di Levi.

Il corso fa per te se sei un traduttore o vorresti diventarlo e se in particolare sei interessato alla traduzione letteraria.

Obiettivi

Conoscere la teoria e le tecniche di base della traduzione letteraria.

Programma indicativo

Durante il corso saranno approfonditi la teoria e la pratica della traduzione attraverso l’analisi di alcune traduzioni dall’inglese all’italiano e viceversa. I partecipanti potranno esercitarsi con alcune traduzioni che saranno poi discusse con la classe e con la docente. Il corso sarà tenuto in italiano, ma per svolgere gli esercizi proposti e comprendere gli esempi di traduzione discussi in classe sarà necessaria una discreta conoscenza dell’inglese.

Materiale da portare

Un breve testo che vorresti tradurre, carta e penna o computer.