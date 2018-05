Il mestiere del critico

Dove: Università degli studi di Ferrara

Quando: 5, 6 e 7 ottobre 2018, dalle 10 alle 13

Lingua: italiano

Partecipanti: 30 studenti

Costo: 155 euro

Tanto tempo fa, in una galassia culturale lontana, a mediare tra la corte degli editori e il popolo dei lettori c’era una prestigiosa figura diplomatica che alcuni rimpiangono: il “critico titolare” dei giornali o delle riviste. Oggi tutti hanno l’opportunità di scrivere di libri, ma questo non vuol dire che non si possa imparare a farlo, o a farlo meglio. Come si scrive una buona recensione? Quali trucchi bisogna imparare, e quali errori bisogna evitare a tutti i costi? Come elogiare senza suonare servili o stroncare senza apparire meschini? Quali sono i luoghi, gli stili e i formati per scrivere di libri? E quali, soprattutto, le ragioni per farlo?

Il corso fa per te se già scrivi di libri o vorresti cominciare a farlo, e se temi che quella del critico militante sia una specie a rischio di estinzione.

Obiettivi

Imparare l’arte della recensione, considerata come qualcosa di più di un testo di servizio o un’appendice della promozione. Al limite, scrivere una recensione più bella del libro stesso!

Programma indicativo