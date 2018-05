Narrare con le figure

Dove: Università degli studi di Ferrara

Quando: 5, 6 e 7 ottobre 2018, dalle 10 alle 13

Lingua: italiano

Partecipanti: 30 studenti

Costo: 155 euro

Il fumetto fece la sua comparsa sui quotidiani americani per parlare a persone che non conoscevano bene l’inglese e che con l’aiuto delle figure e una lingua semplificata potevano sia capire la storia, sia imparare la lingua. Il fumetto resta ancora oggi una lettura più accessibile di altre, ma in realtà il modo di decifrare una storia per immagini è più complicato di quanto sembri. Come si è evoluto questo linguaggio? Come si scrive un fumetto in modo professionale?

Il corso fa per te se leggi fumetti e vuoi conoscerli ancora meglio, se vuoi creare un tuo fumetto o desideri diventare un professionista.

Obiettivi

Conoscere gli elementi base del disegno iconico e confrontarsi con la realtà della professione.

Programma indicativo

I partecipanti saranno introdotti alle regole di scrittura e sceneggiatura, attraverso l’analisi del linguaggio del fumetto. Saranno proposte alcune attività pratiche per confrontarsi con le tecniche grafiche tradizionali e capire come avvicinarsi alla professione di chi realizza narrazione per immagini.

Materiale da portare

Carta, matita, gomma, pennarelli e qualunque strumento possa lasciare un segno su un foglio.