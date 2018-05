Tra foto e disegno

Dove: Università degli studi di Ferrara

Quando: 5, 6 e 7 ottobre 2018, dalle 10 alle 13

Lingua: italiano

Partecipanti: 30 studenti

Costo: 155 euro

Testo e fotografia nel giornalismo sembrano semplicemente affiancati. A volte si sceglie di pubblicare l’immagine di maggiore impatto, anche se non rispecchia la storia che accompagna, correndo magari il rischio che la fotografia prenda il sopravvento sul testo. Ma è possibile evitarlo e raccontare una notizia in modo semplice, efficace e attraente sfruttando le tecniche del fumetto e della narrazione sequenziale, fatta di testo e immagini. È ciò che hanno fatto Carlos Spottorno e Guillermo Abril per realizzare il libro La crepa: la costruzione sequenziale può essere utilizzata in molti modi diversi e può essere un punto da cui partire per sviluppare linguaggi nuovi.

Il corso fa per te se sei, o vuoi diventare, un fotoreporter o un giornalista e desideri ampliare le tue capacità narrative oltre le strutture editoriali classiche.

Obiettivi

Capire come creare un reportage fotografico usando tecniche tipiche del fumetto.

Programma indicativo

Il workshop comincerà passando in rassegna alcuni esempi di costruzione sequenziale, per comprenderne le basi teoriche. In seguito i partecipanti potranno creare una breve storia lavorando a gruppi. Ogni gruppo riceverà un ampio set di foto, farà ricerche online per conoscere meglio il soggetto e poi svilupperà una sequenza elaborando e aggiungendo i testi alle immagini.

Materiale da portare

Computer. Per il lavoro di gruppo sarà utile avere un programma di impaginazione o fotoritocco.