Raccontare l’universo

Dove: Università degli studi di Ferrara

Quando: 4, 5 e 6 ottobre 2019, dalle 9 alle 13

Lingua: italiano

Partecipanti: 30 studenti

Costo: 155 euro

Come si racconta qualcosa di affascinante e al tempo stesso lontano dalla quotidianità, come l’universo? Proveremo a vedere come diverse forme di narrazione scientifica si sono confrontate con questo problema e siano riuscite a superarlo, facendo leva sul senso di meraviglia che il cosmo suscita, e anche grazie alla contaminazione tra fiction e non-fiction.

Il corso fa per te se vuoi avere esempi di buona comunicazione scientifica e spunti per integrare le conoscenze tecniche della fisica e dell’astrofisica moderna in un contesto narrativo più generale; sei in bilico tra il bisogno di rigore della scienza e l’esigenza di inclusione della comunicazione di massa, e vuoi capire come conciliare le due cose; vuoi semplicemente conoscere quello che sappiamo dell’universo, e capire cosa come può arricchirci culturalmente e come può espandere i nostri orizzonti.

Obiettivi

Familiarizzare con la narrazione scientifica divulgativa, o la finzione ispirata alla scienza. Comprendere le informazioni scientifiche e strutturarle in un racconto che funzioni tanto sul piano del rigore che su quello narrativo. Non aver paura della scienza e imparare a vederla come una parte della cultura, piuttosto che come un sapere puramente tecnico, astratto e sganciato dall’esperienza umana.

Programma indicativo

Saranno illustrati e commentati in dettaglio alcuni esempi di racconto dell’universo, in varie forme espressive. In parallelo, saranno spiegati alcuni aspetti tecnici necessari a comprendere gli esempi. Gli studenti verranno invitati a confrontarsi sui vari aspetti toccati nel corso e a produrre un’elaborazione personale.

Materiale da portare

Un computer portatile o un tablet.