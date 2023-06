Un’agenda per il mondo

Uguaglianza di diritti e di genere, economia giusta e sostenibile, pace e istruzione: dentro queste coordinate si scrive l’Agenda delle Nazioni Unite per il 2030. La parola chiave è sostenibilità, ma rischia di diventare logora e consunta.

Come muoversi fra discorsi spesso generici e dati estremamente abbondanti? Come organizzare efficacemente il materiale e i testi per i mezzi d’informazione e le istituzioni?

Il corso fa per te se sei interessato alla comunicazione dei temi dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile, vuoi costruirti un quadro aggiornato delle fonti (dati e soggetti) affidabili e utilizzabili, vuoi avere modelli efficaci rispetto al tipo di pubblico e ai mezzi di comunicazione, vuoi esercitarti su casi concreti.

Obiettivi

Conoscere la struttura dell’Agenda Onu 2030 dal punto di vista del comunicatore, organizzare i contenuti in chiara relazione rispetto ai 169 traguardi che costituiscono il grande programma d’azione dei 17 obiettivi , impostare una personale cassetta degli attrezzi per i punti salienti del proprio ambito di comunicazione (fonti di dati, istituzioni, esperti, eccetera), analizzare e realizzare casi concreti di comunicazione.

Programma indicativo

Obiettivi e articolazione dell’Agenda 2030, le difficoltà di raccontare gli obiettivi e i traguardi, individuazione delle corrette strategie in relazione ai diversi mezzi di comunicazione e destinatari. Acquisizione dei materiali utili, definizione di un progetto per Agenda 17, il web magazine dell’Università di Ferrara dedicato agli obiettivi dell’Agenda Onu 2030 (articolo, podcast o video).

Materiale da portare

Un portatile o un tablet.