La scienza fa notizia

Il workshop è a cura di Agenda17, Università di Ferrara, in collaborazione con il corso di perfezionamento in comunicazione della scienza e public engagement

Descrizione

Energia nucleare, procreazione assistita, Ogm, ma anche carne coltivata o diritti di fine vita e intelligenza artificiale. Per parlare di temi complessi servono competenze e capacità di comunicazione specifiche. Qual’è o quale dovrebbe essere il ruolo di scienziati, giornalisti e divulgatori nel promuovere una piena “cittadinanza scientifica”? Come sta cambiando la comunicazione della scienza? Che ruolo hanno e come gestire gli strumenti di intelligenza artificiale generativa e le piattaforme social?

Il corso fa per te se sei una ricercatrice o un comunicatore e vuoi capire come si racconta la scienza al grande pubblico sui diversi mezzi d’informazione, come individuare le fonti e verificarle e conoscere il ruolo dello storytelling nella produzione di contenuti. Ma fa per te anche se, da cittadina o cittadino, vuoi imparare a leggere in modo consapevole le notizie relative alla salute, alla ricerca, all’innovazione: individuando gli interessi, i conflitti e le pressioni che muovono i fili della comunicazione.

Obiettivi

Conoscere le regole e i protagonisti della comunicazione della scienza, i suoi punti di forza e le sue criticità. Orientarsi nella selezione delle fonti. Padroneggiare gli strumenti di produzione dei contenuti rivolti a persone non specializzate, esercitandosi su casi concreti. Capire, infine, come riuscire a trasformare una passione in un mestiere retribuito.

Programma indicativo

Le diverse tipologie di contenuti: articolo, video, podcast. Produzione: dalla fonte alla pubblicazione nei vari formati. Le relazioni tra chi si occupa della comunicazione della scienza: giornaliste, ricercatori, agenzie e uffici stampa, aziende, lettrici, ascoltatori. Il rapporto (imperfetto) tra scienza e comunicazione.

Materiale da portare

Un computer portatile o un tablet.