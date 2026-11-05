Come si riconosce una storia che vale la pena raccontare? Come si raccolgono testimonianze e informazioni sul campo? E come si trasformano osservazioni, interviste e documenti in un racconto completo e avvincente?

Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale, terrà un corso di due giorni dedicato alla scrittura del reportage: dalla scelta della storia alle interviste, dal lavoro sul campo alla scrittura, attraverso le tecniche e i grandi esempi del giornalismo narrativo.

Il corso si svolgerà al Goethe-Institut di Roma il 4 dicembre e il 5 dicembre: si potrà seguire in presenza o a distanza su Zoom.

Il costo è di 180 euro, ridotto a 120 euro solo per chi ha un abbonamento a Internazionale.

Tutte le informazioni sono su internazionale.it/eventi