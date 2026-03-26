Thailandia Il 19 marzo il nuovo parlamento ha confermato il conservatore Anutin Charnvirakul come primo ministro, dopo la vittoria del suo partito Bhumjaithai alle elezioni legislative anticipate dell’8 febbraio.
Nuova Zelanda Il governo ha annunciato che circa 143mila famiglie riceveranno un bonus settimanale di 50 dollari neozelandesi (circa 25 euro) grazie a un aumento del credito d’imposta. La misura serve a sostenere i cittadini in seguito all’aumento dei prezzi della benzina e durerà un anno a partire dal 1 aprile 2026.
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Questo articolo è uscito sul numero 1658 di Internazionale, a pagina 40. Compra questo numero | Abbonati