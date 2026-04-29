- Continua a digitare il tasto richiesto finché non parli con un essere umano.
- Trasmettere rabbia funziona, ma l’instabilità mentale fa miracoli.
- Informali che sei un avvocato. Anche se non lo sei.
- Alza la posta della richiesta e poi fingi di accontentarti di un compromesso.
- Se stai facendo il tuo reclamo via chat, stai parlando con un software.
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Questo articolo è uscito sul numero 1663 di Internazionale, a pagina 114. Compra questo numero | Abbonati