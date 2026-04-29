  1. Continua a digitare il tasto richiesto finché non parli con un essere umano.
  2. Trasmettere rabbia funziona, ma l’instabilità mentale fa miracoli.
  3. Informali che sei un avvocato. Anche se non lo sei.
  1. Alza la posta della richiesta e poi fingi di accontentarti di un compromesso.
  2. Se stai facendo il tuo reclamo via chat, stai parlando con un software.

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Questo articolo è uscito sul numero 1663 di Internazionale, a pagina 114. Compra questo numero | Abbonati