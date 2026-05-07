La cantante Beyoncé al Met Gala, l’evento mondano più importante del mondo della moda. La serata è organizzata dal 1999 da Anna Wintour, storica direttrice della rivista Vogue, il primo lunedì di maggio. Quest’anno l’evento è stato contestato per via della presenza, come sponsor e ospiti d’onore, di Jeff Bezos, miliardario fondatore di Amazon, e di sua moglie Lauren Sánchez. Il gruppo di attivisti “Everyone hates Elon” (Tutti odiano Elon) ha accusato Bezos di cercare di ripulire la sua immagine per aver sostenuto Donald Trump.