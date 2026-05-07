La cantante Beyoncé al Met Gala, l’evento mondano più importante del mondo della moda. La serata è organizzata dal 1999 da Anna Wintour, storica direttrice della rivista Vogue, il primo lunedì di maggio. Quest’anno l’evento è stato contestato per via della presenza, come sponsor e ospiti d’onore, di Jeff Bezos, miliardario fondatore di Amazon, e di sua moglie Lauren Sánchez. Il gruppo di attivisti “Everyone hates Elon” (Tutti odiano Elon) ha accusato Bezos di cercare di ripulire la sua immagine per aver sostenuto Donald Trump.
Coda polemica
New York, Stati Uniti
4 maggio 2026
4 maggio 2026