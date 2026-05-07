Un gruppo di giovani russi vestiti con abiti d’epoca e uniformi sovietiche prova una coreografia in vista delle celebrazioni del 9 maggio, giorno in cui il paese festeggia la sconfitta del nazismo e la fine della seconda guerra mondiale. Il mito della vittoria in quella che i russi chiamano “grande guerra patriottica” è uno degli elementi fondanti dell’identità collettiva del paese, e negli ultimi anni è stato manipolato dal regime di Vladimir Putin per alimentare la mobilitazione bellica e nazionalista. Dal 2014, l’anno dell’annessione della Crimea e del primo intervento russo in Ucraina, i leader dei paesi occidentali hanno cominciato a boicottare la parata di Mosca.