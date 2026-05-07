Alla fine di aprile in Sudafrica ci sono state proteste xenofobe in varie città, tra cui Johannesburg, Città del Capo e Pretoria. Su invito di un gruppo chiamato March and march, i manifestanti hanno chiesto l’applicazione rigida delle leggi sull’immigrazione e rimpatri di massa, accusando gli stranieri di rubare il lavoro, alimentare la criminalità e approfittare dei servizi pubblici. Contemporaneamente sono state aggredite diverse persone immigrate e saccheggiate le loro proprietà. Due uomini nigeriani sono morti mentre si trovavano in custodia della polizia.