◆PhotoLab è un programma dedicato allo scambio e alla formazione di fotografi e fotografe burundesi e alla promozione del loro lavoro. Il progetto è stato avviato nel maggio 2025 dall’Institut français du Burundi e dalla fotografa e photo editor Martina Bacigalupo nell’ambito del progetto Burundi en création. Anaïs Hashazinka, Charissa Daniella Iradukunda, Jean-Baptista Ndezako, Bruno Nsengiyumva, Landry Nshimiye e Junior Safary, insieme a Bacigalupo e alla fotografa e docente francese Bénédicte Kurzen, hanno partecipato a un laboratorio di nove mesi a Bujumbura, in Burundi, e a una residenza a Lagos, in Nigeria, durante il Lagos photo festival. Nel febbraio 2026 i loro lavori sono stati esposti a Bujumbura e dal 18 al 24 giugno 2026 saranno in mostra al Bakashimika international photography festival di Lusaka, in Zambia. I fotografi di PhotoLab stanno ora lavorando alla seconda edizione del progetto. circolazione delle idee e dei diversi approcci visivi .