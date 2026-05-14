Sei fotografi burundesi, un’italiana e una francese hanno partecipato alla prima edizione di PhotoLab, un laboratorio immersivo creato per sperimentare nuovi linguaggi e interrogarsi su modi alternativi di raccontare la realtà
Sei fotografi burundesi, un’italiana e una francese hanno partecipato alla prima edizione di PhotoLab, un laboratorio immersivo creato per sperimentare nuovi linguaggi e interrogarsi su modi alternativi di raccontare la realtà
Per molto tempo il continente africano è stato raccontato attraverso lo sguardo di fotografi stranieri. La ricchezza dei paesaggi e la varietà delle culture ha affascinato e continua ad attirare ancora oggi professionisti da tutto il mondo. Questa situazione però ha contribuito alla costruzione di un immaginario a volte stereotipato e superficiale, che ha inciso profondamente sul modo in cui l’Africa è percepita al livello globale. Tuttavia qualcosa sta cambiando: grazie a un maggiore accesso alle tecnologie, ai social media e alle nuove generazioni di artisti, il cosiddetto african gaze, il punto di vista dei fotografi locali, trova finalmente più spazio.
È in questo scenario che s’inserisce PhotoLab, un progetto che vuole “costruire ecosistemi culturali sostenibili, radicati a livello locale e in grado di dialogare con la scena internazionale”, spiega la photo editor e fotografa Martina Bacigalupo. Tra il 2025 e il 2026 sei fotografi e fotografe burundesi insieme a Bacigalupo e alla fotografa Bénédicte Kurzen, che hanno vissuto e lavorato in vari paesi africani per molti anni, hanno partecipato alla prima edizione del progetto, che si è conclusa con una mostra a Bujumbura.Ne è emerso un racconto intimo e variegato della società burundese, tra antiche credenze e modernità.
PhotoLab prosegue la sua attività con altre mostre e laboratori per coinvolgere nuovi fotografi e favorire la circolazione delle idee e dei diversi approcci visivi. ◆
I fotografi e il progetto
◆PhotoLab è un programma dedicato allo scambio e alla formazione di fotografi e fotografe burundesi e alla promozione del loro lavoro. Il progetto è stato avviato nel maggio 2025 dall’Institut français du Burundi e dalla fotografa e photo editor Martina Bacigalupo nell’ambito del progetto Burundi en création. Anaïs Hashazinka, Charissa Daniella Iradukunda, Jean-Baptista Ndezako, Bruno Nsengiyumva, Landry Nshimiye e Junior Safary, insieme a Bacigalupo e alla fotografa e docente francese Bénédicte Kurzen, hanno partecipato a un laboratorio di nove mesi a Bujumbura, in Burundi, e a una residenza a Lagos, in Nigeria, durante il Lagos photo festival. Nel febbraio 2026 i loro lavori sono stati esposti a Bujumbura e dal 18 al 24 giugno 2026 saranno in mostra al Bakashimika international photography festival di Lusaka, in Zambia. I fotografi di PhotoLab stanno ora lavorando alla seconda edizione del progetto. circolazione delle idee e dei diversi approcci visivi .
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