Un turista tedesco di 57 anni, di cui non è stato reso noto il nome, era in vacanza a Hurghada, in Egitto, e stava assistendo all’esibizione di un incantatore di serpenti in un hotel. Durante lo spettacolo i serpenti – pare fossero cobra – sono stati avvolti al collo di alcuni spettatori. L’incantatore ha poi lasciato che uno dei rettili s’infilasse nei pantaloni del tedesco, che è stato morso a una gamba, ha mostrato “chiari segni di avvelenamento”, è stato ricoverato in ospedale ed è morto.