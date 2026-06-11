Una colonia di fenicotteri nell’area protetta di Pishë Poro-Nartë, vicino a Valona, dove il governo albanese ha autorizzato la costruzione di una serie di strutture turistiche, residenziali e resort di lusso. La decisione ha scatenato una mobilitazione ambientalista – chiamata “rivoluzione dei fenicotteri” – che negli ultimi giorni si è molto ampliata, trasformandosi in una protesta contro il governo, la mancanza di trasparenza delle sue decisioni e il modello di sviluppo del paese. Nonostante le manifestazioni il primo ministro Edi Rama ha confermato che il progetto, in cui è coinvolta anche la famiglia Trump, andrà avanti.