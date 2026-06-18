Haiti Il 15 giugno Volker Türk, l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha dichiarato che nel paese caraibico dall’inizio dell’anno almeno 2.300 persone sono morte, 1.100 sono state ferite e 99 sono state rapite a causa della violenza delle bande criminali. Pochi giorni prima a Port-au-Prince era stato rapito James Boyard, un esperto di sicurezza e capo dello staff del ministro della difesa haitiano Mario Andrésol. Secondo la polizia il rapimento sarebbe opera della banda Ti Bwa, uno dei tanti gruppi armati che controllano il territorio.