India Telegram ha citato in giudizio il governo indiano, che il 16 giugno aveva bloccato la piattaforma di messaggistica in vista del nuovo esame di ammissione alla facoltà di medicina, in programma il 21 giugno, dopo che a maggio i test erano stati annullati perché erano trapelati i quesiti. L’annullamento aveva suscitato molte proteste e la richiesta di dimissioni del ministro dell’istruzione.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1670 di Internazionale, a pagina 35. Compra questo numero | Abbonati