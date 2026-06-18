India Telegram ha citato in giudizio il governo indiano, che il 16 giugno aveva bloccato la piattaforma di messaggistica in vista del nuovo esame di ammissione alla facoltà di medicina, in programma il 21 giugno, dopo che a maggio i test erano stati annullati perché erano trapelati i quesiti. L’annullamento aveva suscitato molte proteste e la richiesta di dimissioni del ministro dell’istruzione.