Il 12 giugno un volo con una ventina di persone espulse dagli Stati Uniti, tra cui un’attivista per la democrazia iraniana, è atterrato a Bangui, nella Repubblica Centrafricana. I termini dell’accordo con Washington sono riservati ma, secondo Jeune Afrique, “Bangui cerca di riallacciare le relazioni, incrinate dalla forte presenza russa nel paese”.
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Questo articolo è uscito sul numero 1670 di Internazionale, a pagina 22. Compra questo numero | Abbonati