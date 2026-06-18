La città di Birmingham, nel Regno Unito, ha istituito delle zone a traffico limitato dove i veicoli che non soddisfano gli standard minimi di qualità delle emissioni devono pagare una sanzione. Il consiglio comunale di Birmingham ha addebitato a un ente, che “da sempre possiede e gestisce una flotta di più di 1.100 veicoli”, multe per un totale di 472.253 sterline (550mila euro). L’ente multato è la stessa amministrazione comunale, che quindi ha pagato se stessa senza contestazioni, e afferma che adesso la sua flotta “è pienamente conforme alle norme delle zone a traffico limitato”.