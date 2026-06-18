“La sera del 12 giugno sul suo social Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la morte di Héctor Rusthenford Guerrero Flores detto il Niño Guerrero, il capo dell’organizzazione criminale Tren de Aragua”, scrive Bbc mundo. L’uccisione, confermata poche ore dopo dal governo di Caracas, sarebbe avvenuta durante un’operazione militare statunitense (nella foto) “rapida e letale” realizzata grazie al coordinamento con il Venezuela. Il Tren de Aragua è considerato dagli Stati Uniti un’organizzazione terroristica. Si è formato nel 2014 nell’omonimo stato venezuelano e, secondo i rapporti dell’intelligence, si è esteso a otto paesi dell’America Latina. È ritenuto responsabile di traffico di esseri umani, omicidi, rapimenti, furti, narcotraffico ed estorsione. ◆