Il rapporto di una commissione d’inchiesta indipendente delle Nazioni Unite pubblicato il 23 giugno ha rilevato che Israele continua a commettere genocidio, uccidendo deliberatamente i bambini palestinesi nella Striscia di Gaza. Il ministero della salute di Gaza il 17 giugno ha reso noto che, da quando è entrato in vigore il cosiddetto cessate il fuoco tra Hamas e Israele a ottobre, nel territorio palestinese sono state uccise più di mille persone. Il 20 giugno Al Jazeera ha fatto sapere che il suo cameraman Ahmed Wishah è stato ucciso in un bombardamento israeliano su una casa in un campo profughi nel centro della Striscia. L’emittente ha respinto le accuse israeliane secondo cui Wishah sarebbe stato affiliato a Hamas. Wishah è uno degli almeno 220 giornalisti uccisi da Israele dall’inizio della sua guerra a Gaza il 7 ottobre 2023, secondo Reporters sans frontières.