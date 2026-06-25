Una ricerca che traccia per la prima volta un disegno della storia della fotografia siciliana del secolo scorso, mettendo a fuoco le sue specificità identitarie e culturali.
Diciotto racconti brevi scritti durante il genocidio a Gaza che mostrano l’orrore dall’interno, nei gesti minimi della vita quotidiana.
Sybil ha 73 anni, cura il giardino di casa e non ama vivere fuori, nel mondo. Nella vita di prima è stata un’avvocata, una moglie e una madre, ma ora le piace soprattutto scrivere lettere.
Un romanzo di famiglia, di guerra, di amore. Un racconto fatto al figlio da un uomo prossimo alla morte che ha combattuto nella seconda guerra mondiale.
Dall’antichità ai nostri giorni, la storia degli aromi è una mappa per scoprire abitudini e bisogni umani, ma anche economie e relazioni tra continenti.
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Questo articolo è uscito sul numero 1671 di Internazionale, a pagina 80. Compra questo numero | Abbonati