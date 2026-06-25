Monica Maffioli
Fotografi siciliani del novecento
Giunti, 416 pagine, 35 euro

Una ricerca che traccia per la prima volta un disegno della storia della fotografia siciliana del secolo scorso, mettendo a fuoco le sue specificità identitarie e culturali.

Autori vari, a cura di Susan Abulhawa
Ogni istante è una vita
Fazi Editore, 144 pagine, 15 euro

Diciotto racconti brevi scritti durante il genocidio a Gaza che mostrano l’orrore dall’interno, nei gesti minimi della vita quotidiana.

Virginia Evans
Tutte le mattine di Sybil
Rizzoli, 372 euro, 18,50 euro

Sybil ha 73 anni, cura il giardino di casa e non ama vivere fuori, nel mondo. Nella vita di prima è stata un’avvocata, una moglie e una madre, ma ora le piace soprattutto scrivere lettere.

Andrea Molesini
La macina della risacca
Sellerio, 424 pagine, 17 euro

Un romanzo di famiglia, di guerra, di amore. Un racconto fatto al figlio da un uomo prossimo alla morte che ha combattuto nella seconda guerra mondiale.

Jack Turner
Il tempo delle spezie
Touring Club Italiano, 528 pagine, 24 euro

Dall’antichità ai nostri giorni, la storia degli aromi è una mappa per scoprire abitudini e bisogni umani, ma anche economie e relazioni tra continenti.

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Questo articolo è uscito sul numero 1671 di Internazionale, a pagina 80. Compra questo numero | Abbonati