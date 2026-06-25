Le ondate di calore hanno un impatto sulla vita sessuale: possono provocare aumento del desiderio come anche calo della libido. La sessuologa Maryse Frochot suggerisce su Libération alcune strategie per non rinunciare al piacere fisico. Innanzitutto è meglio avere rapporti la mattina presto o la sera, possibilmente dopo una doccia tiepida. Poi andrebbero preferite le lenzuola di lino, più fresche di quelle di cotone. Ovviamente, un ventilatore o l’aria condizionata possono essere d’aiuto, oppure si può giocare con i cubetti di ghiaccio o usare un gel con effetto rinfrescante per i massaggi. Quando fa molto caldo è meglio preferire il sesso lento e dolce e scegliere posizioni che richiedono poco sforzo. ◆