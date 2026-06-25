◆ Ho apprezzato molto il port­folio sul lavoro dell’artista Laia Abril (Internazionale 1670). Ho 45 anni, soffro di endometriosi da 29 anni e ce ne sono voluti tredici per una diagnosi e delle cure, per fortuna con una famiglia che mi ha sempre creduta e sostenuta. In questi tredici anni anch’io ho subìto la stessa violenza riportata nell’articolo, e anch’io, come le ragazze in foto, ho tenuto le mani appoggiate sulla pancia, a protezione di una parte del corpo che definisce ciò che sono, e in cerca di un sollievo che sapevo non sarebbe arrivato. Da quando ho ricevuto la diagnosi non ho mai smesso di parlarne, perché, ancora oggi, troppo spesso i sintomi sono sottovalutati. Parlarne può aiutare qualcuna che soffre fisicamente e psicologicamente.

Simona Bo