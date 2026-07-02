I danni causati a Caraballeda, nello stato di Vargas, dai due violenti terremoti che il 24 giugno, a brevissima distanza tra loro, hanno colpito il nord del Venezuela. Le vittime per ora sono quasi duemila e le persone disperse più di 43mila. Sulla base delle immagini satellitari, la Nasa ha stimato che circa 58.870 edifici sono stati danneggiati o distrutti. Nella zona della Guaira, la più colpita, i servizi di base sono totalmente assenti, le comunicazioni sono in gran parte interrotte e il rischio di epidemie è alto.