La parata del Pride a San José, in Costa Rica. La “marcha de la diversidad” si tiene ogni anno dal 2008 per rivendicare l’uguaglianza dei diritti delle persone lgbt+. La Costa Rica è il paese dell’America Centrale con più tutele in questo senso: è stato il primo a legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso, nel 2020; le coppie possono adottare figli; esistono norme contro le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale; e le persone transgender possono modificare legalmente il genere sui documenti d’identità.