Cuba Il 6 luglio nel paese caraibico c’è stato il terzo blackout a livello nazionale dall’inizio dell’anno e l’ottavo dalla fine del 2024. Lo ha annunciato la compagnia elettrica statale cubana senza fornire una spiegazione. Il giorno dopo l’elettricità è stata ripristinata nel 30 per cento della capitale L’Avana, dando la priorità agli ospedali e ai presidi sanitari. La situazione nell’isola, già peggiorata dopo la pandemia, è precipitata a gennaio quando gli Stati Uniti hanno imposto un blocco petrolifero, lasciando Cuba a corto di combustibile e di energia.