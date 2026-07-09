Incendi A Trevillach, nei Pirenei francesi, un vigile del fuoco è morto cercando di contenere un incendio che ha bruciato più di 4.900 ettari di vegetazione e costretto diecimila persone a lasciare le loro case. Altri incendi favoriti dal caldo intenso dei giorni precedenti sono scoppiati in Portogallo, in Spagna e in Grecia.

Granchi Nel parco nazionale di Taijiang, a Taiwan, la popolazione di granchi delle mangrovie Cardisoma carnifex (nella foto) è tornata a crescere rapidamente grazie alle misure adottate per proteggere la loro migrazione, scrive la Reuters. Questi crostacei vivono prevalentemente sulla terraferma, ma ogni anno tra luglio e settembre devono raggiungere il mare per deporre le uova. Per ridurre il rischio che vengano schiacciati dai veicoli durante il tragitto, le autorità del parco hanno limitato il traffico nelle strade che incrociano il loro percorso e costruito ponti di bambù per aiutarli ad attraversarle. Nel 2025 il numero di granchi osservati è raddoppiato rispetto agli anni precedenti, passando da cinquemila a diecimila. La tutela di questi animali ha effetti positivi su tutto l’ecosistema, perché hanno un ruolo importante nella ridistribuzione delle sostanze nutrienti nelle foreste costiere dell’isola.

Ann Wang, Reuters/Contrasto

Frane Una frana ha causato la morte di 21 operai forestali nelle montagne del Gansu, nel nordovest della Cina. ◆ Una serie di smottamenti provocati dalle piogge monsoniche ha colpito alcuni campi che ospitano profughi rohingya nel sudest del Bangladesh, uccidendo almeno otto persone.

Epidemie Nella Repubblica Democratica del Congo è cominciata la sperimentazione di una terapia per le persone colpite dal ceppo Bundibugyo del virus dell’ebola. Il bilancio dell’epidemia è salito ad almeno 1.561 casi e 506 morti.

Piogge In Ghana almeno 34 persone sono morte a causa delle inondazioni provocate dalle piogge torrenziali del 27, 28 e 29 giugno. Da maggio sono almeno 59 le vittime delle alluvioni in Costa d’Avorio. Forti precipitazioni e alluvioni hanno colpito anche il Benin, la Nigeria e il Togo, dove sono morte almeno cinque persone. ◆ Almeno sei persone sono morte nel crollo di alcuni edifici durante le forti piogge che hanno colpito Mumbai, in India (nella foto).

Francis Mascarenhas, Reuters/Contrasto

Terremoti Il bilancio ufficiale del terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno è salito ad almeno 3.535 vittime. Decine di migliaia di persone risultano ancora disperse.

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