Il gruppo palestinese Hamas ha annunciato il 6 luglio lo scioglimento dell’organismo di governo nella Striscia di Gaza dopo quasi vent’anni al potere. Secondo Middle East Monitor la decisione apre la strada all’insediamento del comitato tecnico che dovrebbe amministrare il territorio in base al piano di pace del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Intanto crescono le preoccupazioni per le condizioni di salute di Hussam Abu Safiya ( nella foto, un ritratto ), uno dei più importanti medici di Gaza, pediatra e direttore dell’ospedale Kamal Adwan. È stato arrestato dalle forze israeliane nel dicembre 2024 ed è tenuto prigioniero senza accuse né processo.