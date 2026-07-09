Artur Debat, Getty

La durata del deodorante in estate può essere molto lontana dalle 48 ore indicate in alcune etichette. Molto dipende dai batteri che vivono sulla superficie della pelle, che variano da persona a persona. Ma a volte lo applichiamo in maniera sbagliata, scrive El Mundo. Prima di tutto ovviamente bisogna lavarsi con acqua e sapone, e poi si deve asciugare molto bene tutta l’area. Basta una passata o una spruzzata di deodorante, ma bisogna aspettare che si asciughi prima di metterci i vestiti. A seconda della sua composizione, il prodotto può agire in due modi: mascherare il cattivo odore con una fragranza o eliminare alcuni dei batteri che vivono sulla pelle, responsabili del cattivo odore. ◆

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Questo articolo è uscito sul numero 1673 di Internazionale, a pagina 100. Compra questo numero | Abbonati