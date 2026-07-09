La durata del deodorante in estate può essere molto lontana dalle 48 ore indicate in alcune etichette. Molto dipende dai batteri che vivono sulla superficie della pelle, che variano da persona a persona. Ma a volte lo applichiamo in maniera sbagliata, scrive El Mundo. Prima di tutto ovviamente bisogna lavarsi con acqua e sapone, e poi si deve asciugare molto bene tutta l’area. Basta una passata o una spruzzata di deodorante, ma bisogna aspettare che si asciughi prima di metterci i vestiti. A seconda della sua composizione, il prodotto può agire in due modi: mascherare il cattivo odore con una fragranza o eliminare alcuni dei batteri che vivono sulla pelle, responsabili del cattivo odore. ◆
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Questo articolo è uscito sul numero 1673 di Internazionale, a pagina 100. Compra questo numero | Abbonati